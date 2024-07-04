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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الخميس، 11 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
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