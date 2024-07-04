سفير مصر يلتقي بوزير خارجية جمهورية الجبل الأسود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 11:29 صباحاً - التقى السفير محمود عفيفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، وغير المقيم لدى جمهورية الجبل الأسود (مونتنجرو)، بالسيد "فيليب ايفانوفيتش"، وزير خارجية الجبل الأسود، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حالياً السفير المصري إلى العاصمة المونتنجرية "بودجريتسا".

وشهد اللقاء تناول أبعاد الجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجالات العمل الاقتصادي، والتبادل التجاري، ،وتعزيز الاستثمارات، والسياحة، والنقل والمواصلات، والتعاون العلمي والثقافي، وذلك انطلاقاً من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين منذ قيام جمهورية مونتنجرو في عام ٢٠٠٦.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى تبادل رؤى البلدين تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة، والتي تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين، وعلى رأسها أزمتي غزة وأوكرانيا، إضافة إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وملف انضمام مونتنجرو إلى الاتحاد الأوروبي، والتطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي على مدى الفترة الأخيرة، والتي توجت بانعقاد مؤتمر الاستثمار في مصر بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي في ٣٠ يونيو الماضي. وقد حرص الوزير المونتنجري على الإشادة في هذا الإطار بالدور المحوري لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً فيما يرتبط بالتعامل مع تداعيات أزمة غزة والأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكداً تأييد بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير المونتنجري وجود اهتمام كبير لدى بلاده لتوسيع دائرة التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ظل الفرص المتاحة في هذا الصدد والامكانات التي يتمتع بها البلدان، وبما يمهد لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية، ويعود بالنفع في ذات الوقت على شعبي البلدين.