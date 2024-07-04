تفاصيل حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المنشد علي الهلباوي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 يوليو المقبل.

معلومات عن علي الهلباوي

يشار أن الفنان علي الهلباوي هو ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، والذي بدأ الغناء عن عمر 17 عامًا، مع فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.



أغاني علي الهلباوي



وأغنية "حقك وحقي" والتي تم طرحها في ديسمبر 2020 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب " وحصلت على نسبة مشاهدة عالية، فضلًا: "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي".