وزير السياحة والآثار: العمل على زيادة الطاقة الفندقية وأعداد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، استكمال العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي.

كما أكد العمل على الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.

أشار فتحي، في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية، إلى أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة جرى تناولها في تكليفات رئيس الجمهورية للوزراء الجدد كل فيما يخصه، وكذلك خلال النقاشات مع رئيس الوزراء؛ للعمل عليها سويًا لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.

وعقب أدائه اليوم لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي،

وتوجه وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم.

وتولى شريف فتحي سابقًا منصب وزير الطيران المدني، كما شغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني (iPADIS) ومقرها مونتريال –كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.

ويتمتع فتحي بخبرات طويلة تتعدى 35 سنة في مجالات الإدارة والقيادة في العديد من المؤسسات والدول، عملها خلالها في الخطوط الجوية الهولندية –KLM مديرا إقليميا لعدة دول، كما شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي – IATA، بالإضافة إلى عمله رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركات: القابضة لمصر للطيران، وأير كايرو والعربية للطيران.

وشغل أيضاً منصب رئيس الجمعية العامة لعدة شركات، كما حظي بعضوية مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي –IATA، والمجالس التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الإفريقية وتحالف ستار العالمي لشركات السياحة.