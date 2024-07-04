الرئيس السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 11:29 صباحاً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من القرارت الجمهورية والتي نشرت بالجريدة الرسمية اليوم الخميس 4 يوليو.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 53 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 أفدنة تقريبا تعادل (1708882م) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الرئيس قراراً بتخصيص قطع من الأراضي بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.