بالأسماء.. ننشر قائمة الوزراء الجدد في حكومة مصطفي مدبولى.. مايا مرسي للتضامن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 05:29 مساءً - سيطرة أنباء إعلان حكومة مصطفي مدبولى الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث ، وهو ماجعل المواطنين يترقبون الاعلان ، وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة ملامح التغيير الوزاري 2024 والوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، حيث جاءت على رأس الأسماء الجديدة تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن، والدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولي الثانية

كما تضمنت أسماء وزراء حكومة مدبولي الثانية التي نقلتها «قناة اكسترا نيوز»: تولي أحمد كوجك وزيرًا للمالية، وشريف فاروق للتموين، وحسن الخطيب وزيرًا للاستثمار، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، وشريف الشربيني وزيرًا للإسكان، والمستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل .

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الوزراء الراحلون عن حكومة مدبولي الثانية

وتضمنت قائمة الوزراء الراحلون عن حكومة مدبولي الثانية ما يلي:

البترول

الخارجية

الطيران

المالية

التخطيط

التموين

الأوقاف

التنمية المحلية

السياحة

التجارة والصناعة

الكهرباء

الإسكان

العدل

التعليم

التضامن الاجتماعي

القوى العاملة

المجالس النيابية والزراعة.