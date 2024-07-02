أشرف سالمان: 185 مليار جنيه استثمارات العلمين الجديدة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:12 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، إن مصر تستحق أن تكون المقصد الرئيسي للسياحة الدولية، مضيفًا: “نتطلع للوصول إلى ما يزيد عن 50 مليون سائح في الخطة المستدامة لعام 2030”.

وأضاف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الثانية من مهرجان العلمين: “نحن في مكان من أحلى بقاع الأرض ومدينة العلمين مدينة سحر وشواطئها غير موجودة إلا في مصر، والتي تحولت من منطقة ألغام وأشهر منطقة في الحرب العالمية الثانية الى أجمل بقاع العالم”.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة إلى أن مدينة العلمين الجديدة من أجمل مدن الجيل الرابع وأن الاستثمارات فيها تجاوزت 185 مليار جنيه.

وأكد سالمان أن مدينة العلمين تتسع لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص ضمن التوسع الجغرافي بعيدًا عن المناطق المركزية وبأماكن ترفيهية سياحية متكاملة.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان فعاليات فنية وثقافية ورياضية بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024 تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وتقام 5 فعاليات متنوعة ضمن مهرجان العلمين 2024 وهم مهرجان نبتة، ومهرجان الترفيه، ومهرجان الرياضة، ومهرجان الطعام، ومهرجان الموسيقى والمسرح.