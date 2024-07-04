ويجز يخصص 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر مطرب الراب ويجز تأيد قرار القائمين على النسخة الثانية من مهرجان العلمين بتخصيص 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني، حيث أعاد نشر القرار عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ «إنستجرام».



وكان قد عبر مطرب الراب ويجز عن سعادته لمشاركته للمرة الثانية على التوالي في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وقام بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لثقتها ودعمها للفن المصري، مشيرًا إلى أن المتحدة “أحدثت طفرة” في مهرجان العلمين، الذي أصبح يضاهي المهرجانات العالمية.



كما وعد ويجز الجمهور بالعديد من المفاجأت خلال الحفل المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.



نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة



مهرجان العلمين والذي يحمل شعار "العالم علمين"، حيث أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة النسخة الثانية منه هذا العام في الفترة، مابين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة، ويهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.