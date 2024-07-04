ادعى تعرضه للسرقة بالأكراه.. ضبط مندوب تحصيل بالقاهرة لإستيلاءه على مبالغ مالية خاصة بالشركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكترونى مقيم بمحافظة القليوبية، مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بإستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهاً عنه، وبداخلها مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله، والتعدى عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالى من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ إختمرت فى ذهنه فكرة إختلاق الواقعة المٌشار إليها، وقام بإحداث إصابته بإستخدام زجاجة مكسورة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.