أخبار مصرية

سفير مصر بالكويت يبحث مع وزير التجارة الكويتي التعاون التجاري

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:31 مساءً - بحث وزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر مع سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفي مجال الاتصالات بين البلدين .

وأكد السفير أسامة شلتوت - في تصريح- عقب الاجتماع اليوم الخميس - أن اللقاء مع الوزير عمر سعود ا شهد مناقشة ترتيبات عقد اللجنة التجارية بين البلدين الشقيقين وكذلك التعاون بينهما في مجالي الصناعة والاتصالات معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الكويتي في هذه المجالات وتطويره بما يتواكب مع الإمكانات و القدرات الزاخرة لدى الدولتين الشقيقتين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا