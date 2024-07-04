محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم. يهدف هذا القانون إلى تقدير وتكريم الأفراد والمؤسسات والشركات التي تبرز في مختلف المجالات وتسهم بشكل كبير في تنمية المجتمع وتعزيز قيم العطاء والتميز.

تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات لأصحاب الإنجازات البارزة في:

– الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية.

– المجالات العلمية المتخصصة، بما في ذلك العلماء والباحثين.

– المجالات الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية.

تأسست “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم” في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتتولى إعداد قائمة بالأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد فئاتها والضوابط المطلوبة لمنحها.

تُمنح هذه الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات خلال المناسبات الرسمية والوطنية، وأثناء الزيارات الرسمية لصاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو من نوابه، إضافة إلى الزيارات التي يتم تكريم الأفراد فيها داخل إمارة دبي.

يحق لصاحب السمو حاكم دبي استحداث أوشحة أو أوسمة أو ميداليات أو شارات جديدة، أو تعديل فئات التكريم حسب الحاجة والظروف الراهنة.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه من تاريخ نشره.

بهذا، يعزز القانون رقم (12) لسنة 2024 دور إمارة دبي كمركز للتميز والتكريم في مختلف المجالات، مشيراً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء مجتمع متقدم ومزدهر يستند إلى الابتكار والتطور المستدام.