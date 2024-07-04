بلينكن يشكر سامح شكرى هاتفيا على دوره تعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 مساءً - أجرى انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى اتصالا هاتفيا مع سامح شكرى وزير الخارجية السابق قام خلاله بتقديم الشكر له على قيادته المستمرة وصداقته الوثيقة على مدار سنوات عديدة فى تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكى والمصرى.

ونقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان اليوم الخميس، نقلاً عن المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر قوله "إن سامح شكري كان رائداً في الجهود المتعددة الأطراف لتهدئة الصراع والضغط من أجل إيجاد حلول مستدامة".