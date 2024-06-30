بايدن: أثق من قدرتي على أداء مهامي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، خلال حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.

وقال بايدن: "ما كنت لأترشح مرة أخرى إذا لم أؤمن من كل قلبي وروحي أنني أستطيع القيام بهذه المهمة. بصراحة، المخاطر كبيرة للغاية؛ دونالد ترامب يمثل تهديدا حقيقيا لبلدنا".

ويوم أمس الجمعة، قال مدير الاتصالات في حملة الزعيم الأمريكي الحالي، مايكل تايلر، إن حملة بايدن لا تناقش انسحابه من السباق الرئاسي، ردا على دعوة هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" بايدن إلى الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، كما عرضت صحيفة "واشنطن بوست" قائمة بأسماء 10 ديمقراطيين ليحلوا محل بايدن.

وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.

وبعد هذه المناظرة تعالت الأحاديث بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.

ومن الناحية النظرية، ستتاح للحزب مثل هذه الفرصة في مؤتمره المقبل في أغسطس، لكن عمليا سيكون من الصعب إخراج بايدن، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية، من السباق الرئاسي ما لم يرفض هو نفسه المشاركة.

وفي الوقت نفسه تقول الحملة الرئاسية لجو بايدن إن الرئيس الحالي للبلاد لن يستسلم ولن يترك سباق الرئاسة.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر المقبل، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحددة في الخامس من نوفمبر 2024.