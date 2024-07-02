نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة مهاجمه كريستيانو رونالدو، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره سلوفينيا، بثلاثية دون رد، بركلات الترجيح، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي.

أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا

استهل لاعبو المنتخب البرتغالي الشوط الأول من المباراة، بضغط كبير وسيطرة على الكرة، وسط استبسال دفاعي من منتخب سلوفاكيا.

وانتهت أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفينيا، بالتعادل السلبي.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية لحسم المنتخب المتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

وفي الدقيقة 105 أهدر كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي، ركلة جزاء بعدما تصدى لها أوبلاك حارس مرمى منتخب سلوفينيا.

لتنتهي أحداث المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف، وتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، والذي حقق خلالها مننخب البرتغال الفوز على سلوفينيا بثلاثة أهداف دون رد.