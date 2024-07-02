العالم اليوم - كوريا الشمالية تختبر صاروخ بالستيا يحمل رأسا حربيا ضخما

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 01:21 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن البلاد اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا تكتيكيا جديدا، الإثنين.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ الجديد قادر على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.

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