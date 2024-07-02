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العالم اليوم - كوريا الشمالية تختبر صاروخ بالستيا يحمل رأسا حربيا ضخما

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 01:21 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن البلاد اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا تكتيكيا جديدا، الإثنين.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ الجديد قادر على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر كوريا الشمالية تختبر صاروخ بالستيا يحمل رأسا حربيا ضخما .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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