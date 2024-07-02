نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإصلاح مسار الكرة المصرية.. ميدو يوجه رسالة خاصة لرابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رابطة الأندية بتشكيل لجنة قانونية تراجع لائحة الكرة المصرية، قبل بداية الموسم القادم.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع يريد أن يبدأ على جديد في الموسم القادم".



وتابع: "أدعو رابطة الأندية من الآن أن تشكل لجنة قانونية تراجع لائحة الكرة المصرية، وتقارنها بلوائح الدوريات المجاورة التي نجحت، وأن يكون هناك تفسير لكل كلمة".



وأضاف: "يجب من الآن العمل على تصحيح اللوائح وأن يتم عرضها على جميع الأندية.. نريد أن نبدأ الموسم القادم على نور وأن تكون تلك اللوائح مرضية لجميع الأندية".



وأكمل: "لائحة لجنة المسابقات فقيرة ورمادية، وتسمح بتدخل العنصر البشري، وليس لها أي علاقة باللوائح القديمة، وهناك من يريد استمرار العمل بها".



واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون هناك لوائح وواضحة ولا تسمح بالتدخل البشري، والعب الموسم على نضيف، اللوائح (بتريح) الجميع".