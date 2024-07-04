نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يحسم أولي صفقاته الصيفية بعد صراع مع ويست هام الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن إتمام نادي الاتحاد السعودي صفقة آرثر ثيت مدافع فريق بولونيا الايطالي لتدعيم صفوف العميد في الموسم الجديد.

وأكد فابريزيو أن العميد حسم صفقة انتقال المدافع البليجكي البالغ من العمر 24 عام بالفعل مقابل 18 مليون جنية استرليني.

وأضاف أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية منذ قليل، ومن المتوقع الاعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

العميد يضم مدافع منتخب بليجكا

والجدير بالذكر أن خرجت بعض التقارير الانجليزية التي أشارت إلي دخول ويست هام الانجليزي في مفاوضات جادة لضم اللاعب الدولي البليجكي آرثر ثيت في الانتقالات الحالية.

و كان قد أعلن العميد صباح اليوم تولي المدرب الايطالي المخضرم ستيفانو بيولي قيادة الفريق خلفًا للارجنتيني مارسيلو جاياردو.