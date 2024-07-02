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أحمد جودة - القاهرة - توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 كشفت مصادر مصرية لـ "العربية.نت" أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد غد الأربعاء، توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 وكذلك حركة المحافظين ونوابهم، مشيرة إلى أنه سيتم أداء اليمين القانونية للوزراء والمحافظين ونوابهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم واحد.

موعد التغيير الوزاري 2024



وقال بكري إنه وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من التشكيل المطلوب لإعلان التغيير الوزاري 2024.

وأضاف عضو مجلس النواب: «نحن ننتظر الآن التغيير الوزاري المتوقع، وأنا في تصوري أن يوم 3 يوليو 2024، سيكون بداية انطلاقة جديدة فالمواطنون يريدون بالفعل رؤية مرحلة جديدة».

توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 وتابع: «أعتقد أن البداية الحقيقية ستكون يوم الأربعاء 3 يوليو، والخريطة الوزارية الجديدة سيكون فيها تغييرات مهمة، فمن الممكن أن يكون هناك نوابا، ورد الاعتبار للكثير من الوزارات التي أثبتت نجاحها، والنظر في الوزارات التي فشلت في الحكومة السابقة».

التغيير الوزاري الجديد



قال بكري: «أتصور في هذه المرحلة، لا بد أن نهتم بالشعب المصري، ونحن نثق في القيادة السياسية، وأننا أمام رئيس مخلص يتمنى لبلده أن تتقدم للإمام، ولكن نحتاج أن نسمع لآراء الشعب المصري، ونتجه نحو الطريق الأفضل».

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد



ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 وكشفت المصادر أن التقرير سيعرض على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.