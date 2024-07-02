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"بداية الطريق"… معرض لذوي الهمم في متحف قصر المنيل

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أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم  بافتتاح النسخة الأولى من معرض الفن التشكيلي تحت عنوان: "بداية طريق" لمجموعة من الطلاب الفنانين من الصم وضعاف السمع بقاعة العرض المؤقت بالمتحف الخاص بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وذلك بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

وشهد الافتتاح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، عادل بدر أستاذ النحت والتربية المتحفية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، محمد علوان مدير عام المتاحف التاريخية، د. علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف الأثرية والتاريخية، أمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، محمد البرديني مدير متحف قصر المنيل، د. هبه عبد العزيز المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف.

وعقب افتتاح المعرض تم تنفيذ لوحة جماعية تعبر عن قاع البحر من خلال الطباعة على الاستنسل، كما تم عمل لوحة جماعية للأطفال تعبر عن ثورة ٣٠ يونيو باستخدام لوح البريستول وأقلام الألوان، وأخيرا تقديم عرض مميز للتنورة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة.

والمعرض ممتد حتى يوم الخميس الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٤ م.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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