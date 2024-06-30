نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشال الفلسطيني.. إيمان العاصي تحتفل بتخرج شقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت مؤخرًا الفنانة إيمان العاصي، بتخرج شقيقها في المدرسة، ونشرت مجموعة من الصور برفقته مع عائلتها أثناء الاحتفال عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وهنأت العاصي، شقيقها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: “لقد جعلت عائلتك فخورة بك، مبروك يا حبيبي.. يوسف العاصي”.

وظهرت إيمان العاصي مع شقيقتها وابنتها وأخيها يوسف، وارتدت الوشاح الفلسطيني، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور من أجل تهنئتها بحفل التخرج.



أخر أعمال إيمان العاصي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.



أبطال مسلسل جعفر العمدة



"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.