نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اعتزال على قدورة عن الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان علي قدورة عن موقفه باعتزاله عن الغناء، حيث شارك جمهوره بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع "تيك توك"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"أنا اعتزلت الغناء، علشان مش حمل أشيل ذنب الناس اللي بتسمع الأغاني بتاعتي، وبحاول أحذفها من على اليوتيوب ومش عارف".

وأضاف:" لما كلوشة مات لا يعلم مصيره خاصًة أنهما قدما أغاني سويًا، كما أن باب التوبة مفتوح، إعمل اللي انت عايزه وصلي صلاتك هتنهيك عن الغلط، والحلال بين والحرام بين، وأنا اكتفيت وشبعت الحمد لله".



تعليقات الجمهور على فيديو علي قدورة

وفورا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يثبت إيمانك، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، ربنا يوفقك، وغيرها من التعليقات.



معلومات عن علي قدورة



بدأ مشواره الغنائي مع حمو بيكا وفيجو الدخلاوي بتكوينهم فريقا عُرف باسم VIP

بداية شهرة علي قدورة وحمو بيكا وفريقهم VIP كانت بعد نجاح مهرجان بعنوان أنا حبيتك وجرحتيني

شارك في أغنية وداع يا دنيا وداع مع حمو بيكا وحسن شاكوك التي حققت 269 مليون مشاهدة على يوتيوب.



نشب بينه وبين حسن شاكوش خلافات بسبب نجاح المهرجانات التي تشاركا فيها.

حصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية في عام 2021، ثم تفكك فريق VIP ونشب بينه وبين حمو بيكا خلافات، وعاد للغناء مرة أخرى مع حمو بيكا.

آخر أغانيه بعنوان نفديك يا فلسطين.