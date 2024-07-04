جمال الغندور يكشف سبب تراجع التحكيم في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن التحكيم المصري أضعف عناصر اللعبة في منظومة الكرة المصرية ولا يوجد من يدافع عنها أمام الرأي العام.

وشهدت الفترة الماضية تراجع كبيرة في أداء التحكيم المصري واعتراضات كبيرة من جانب الأندية على بعض القرارات.

تصريحات جمال الغندور

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن أزمة التحكيم بدأت باستقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام والتحكيم المصري أضعف عناصر اللعبة.

وتابع: فكرة التعاقد مع خبير أجنبي لا معني لها ولا بد من الاعتماد على الحكام المصريين في إدارة لجنة التحكيم.