نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يجد الحل الأمثل لإنهاء أزمة بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات مثيرة بشأن حل أزمة اللاعب بوطيب الذي كان يلعب لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وانقاذه من وقف القيد للمرة الثالثة.

الزمالك يجد الحل الأمثل لإنهاء أزمة بوطيب

وقال عبدالهادي في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "غدا هو اخر مهلة أمام مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لسداد مستحقات بوطيب والحصول على الرخصة للمشاركة بالكونفيدرالية.

وتابع: "الزمالك قرر اعطاء مليون دولار من مكافأة الكونفيدرالية لحل أزمة لاعبهم السابق بوطيب والحصول على الرخصة للمشاركة بالكونفيدرالية وسيتم تقسيط باقي المبلغ".

واختتم حديثه: "تدخلت شخصية كبيرة مع فوزي لقجع وبوطيب لحل الأزمة والتسديد وذلك برعاية المهندس هاني أبوريدة وهو خبر مهم جدا لجماهير الزمالك بالشرق الأوسط".