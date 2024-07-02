مصر للطيران تسير غدا 18 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

جدة - نرمين السيد - تسير مصر للطيران غدا الأربعاء، 18 رحلة جوية بواقع و7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة و 3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري و1 رحلة بخط سير جدة - باماكو و1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب و 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة و 5 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.





يأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة. وتواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطاري جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية. وأكدت مصر للطيران أن هناك تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.

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