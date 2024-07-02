"زي الجنة" لـ أحمد كامل وزاب ثروت تتصدر تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر كلاً من الفنان أحمد كامل والفنان زاب ثروت تريند "يوتيوب" بكليب "زي الجنة" ويعد هذا الكليب هو أول تعاون بينهم، حيث نالت الأغنية إعجاب الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع.

وقد حققت الأغنية نحو 56 ألف مشاهدة وتحتل الأغنية الآن التريند الثاني عشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "زى الجنة" من كلمات، وألحان أحمد كامل، وزاب ثروت، وتوزيع موسيقى، ماهر الملاخ، وإخراج يارا عياش، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

فكرة كليب "زي الجنة" لـ أحمد كامل وزاب ثروت

دارت فكرة التصوير، من خلال مفهوم البودكاست (podcast) حيث ظهر كل من أحمد كامل وزاب ثروت وهما فى محادثة، يحكى كل منهما تجربته للأخر.. ويذكر أنه قبل طرح الفيديو كليب، نشر كامل وثروت لقطات من الفيديو على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، مما أثار فضول متابعيهما ومحبيهما، وتعددت الأسئلة عن هل هو لقاء فعليا فى بود كاست، أم إنه عمل جديد سيجمع بينهما ؟!.

كلمات أغنية "زي الجنة" لـ أحمد كامل وزاب ثروت

ده انا عينى شافت كل شئ الا العيوب

حبك ده ذنبي ومسيرى عنه يوم اتوب

واللى باقيلي بقايا منى فيها روح

وكلام اغاني مبقاش يطيب الجروح

كانت زي الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا مش هنيجي في بالها

كانت زي الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا ومش هنيجي في بالها

الدنيا مش بمبى وانتى مش جنبي

ولا دمعة تنزل على خدى الذنب مش ذنبي

منا عارف وعرفت الناس بتخبى نواياها يا صاحبي

فأياك تحكى أو تشكى ألمك احبابك احلامك دايما ليهم خبى

عمري بيكبر والخوف اكبر شايف الغلطة هتتكرر

راهنت زمان على ناس وخسرت دلوقتي هبطل

سنين بتعدى وبنعافر يمكن انساكي ف الاخر

يمكن نتعاتب واسامح مش عارف

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا و مش هنيجي في بالها