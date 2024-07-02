وزير الطيران المدني يشكر العاملين بالقطاع مع بداية العام المالي الجديد

توجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، برسالة شكر للعاملين بقطاع الطيران المدني مع بداية عام مالي جديد لما حققه قطاع الطيران خلال موازنة العام المالي المنصرم من نجاحات ونتائج إيجابية.





وقال وزير الطيران المدني: "الزميلات والزملاء أسرة الطيران المدني يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني على جهودهم المخلصة والتي ساهمت في تنمية وتطوير هذا المرفق الحيوى الهام، حيث أسفرت نتائج ختام موازنة العام المالي 2023 / 2024عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في شتى المجالات المالية والفنية والإدارية والخدمية. ومع بداية عام مالي جديد "

وتابع حديثه: "إنني على يقين بأن ما سيتم تحقيقه من نجاحات وإنجازات تصبو لمستقبل أفضل لقطاع الطيران المدني المصري لن يتم تنفيذها إلا بسواعدكم البناءة وبتعاونكم وتفانيكم في العمل. متمنيا لكم جميعًا دوام التوفيق والنجاح، وأشكركم مرة أخرى على جهودكم المثمرة داعيا الله عز وجل أن يحقق مزيد من التقدم والإزدهار لقطاع الطيران المدنى.. ووطننا الغالي .. وتحيا مصر".