«إياتا»: استمرار الطلب القوي على الشحن الجوي

جدة - نرمين السيد - وتظهر استمرار النمو السنوي القوي في الطلب ومنها:

• ارتفع إجمالي الطلب، مقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر (CTK)، بنسبة 14.7% مقارنة بمستويات مايو 2023 (15.5% للعمليات الدولية). وهذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد نموًا مزدوج الرقم على أساس سنوي.

• زادت السعة، مقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر (ACTKs)، بنسبة 6.7% مقارنة بشهر مايو 2023 (10.2% للعمليات الدولية).

وأضافت إياتا: "ارتفع الطلب على الشحن الجوي بشكل حاد في شهر مايو في جميع المناطق. واستفاد القطاع من نمو التجارة وازدهار التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية للشحن البحري.

وتظل التوقعات إيجابية إلى حد كبير حيث أظهر مديرو المشتريات توقعات للنمو المستقبلي. ومع ذلك، فقد تراجعت بعض التوقعات.

ويمكن أن يأتي في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة شروطًا أكثر صرامة على شحنات التجارة الإلكترونية من الصين، وقد تؤدي زيادة التكاليف وأوقات العبور للشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى ردع المستهلكين الأمريكيين وتشكل تحديات كبيرة أمام النمو في الممر التجاري بين آسيا وأمريكا الشمالية - وهو الأكبر في العالم. ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي".

أفادت إياتا عن ملاحظة عدة عوامل في بيئة التشغيل :



• في شهر مايو، أشار مؤشر مديري المشتريات (PMIs) لإنتاج التصنيع العالمي وطلبات التصدير الجديدة إلى التوسع (52.6 و50.4 على التوالي).

• ارتفع الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية عبر الحدود على أساس شهري في أبريل (0.5% و1.5% على التوالي).

• ارتفع الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية عبر الحدود على أساس شهري في أبريل (0.5% و1.5% على التوالي).

• شهد التضخم صورة مختلطة في شهر مايو في الاتحاد الأوروبي واليابان حيث انخفضت معدلات التضخم إلى 2.7% و2.8% على التوالي، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة إلى 3.3%. وفي المقابل، ظل معدل التضخم في الصين بالقرب من الصفر (0.3%)، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وبطء نمو الدخل، وأزمة القطاع العقاري، وهو الاتجاه الذي استمر منذ عام 2023.

الأداء الإقليمي لشهر مايو:

وأضافت "الإياتا "شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 17.8% على أساس سنوي في شهر مايو.

ونما الطلب على الممر التجاري بين أفريقيا وآسيا بنسبة 40.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع الطلب على الممرات التجارية بين أوروبا وآسيا وداخل آسيا والشرق الأوسط وآسيا بنسبة 20.4% و19.2% و18.6% على التوالي، وزادت السعة بنسبة 8.4% على أساس سنوي.

كما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 8.7% على أساس سنوي في شهر مايو، وهو الأضعف بين جميع المناطق. ونما الطلب على المسار التجاري بين آسيا وأمريكا الشمالية بنسبة 12.0% على أساس سنوي، بينما شهد الطريق بين أمريكا الشمالية وأوروبا زيادة بنسبة 8.9%، وهو ما يمثل أكبر نمو في الطلب على هذا المسار منذ منتصف عام 2022، زادت القدرة الاستيعابية في شهر مايو بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 17.2% على أساس سنوي في مايو.

وارتفع الشحن الجوي بين أوروبا بنسبة 25.6% مقارنة بشهر مايو 2023، وهو الشهر الخامس على التوالي من النمو السنوي المكون من رقمين. وشهدت خطوط أوروبا والشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 33.8%. زادت السعة في شهر مايو بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 15.3% على أساس سنوي في شهر مايو و كان أداء سوق الشرق الأوسط وأوروبا جيدًا بشكل خاص حيث بلغ معدل النمو السنوي 33.8%، متقدمًا على سوق الشرق الأوسط وآسيا الذي حقق نموًا بنسبة 18.6% على أساس سنوي. زادت القدرة الاستيعابية لشهر مايو بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 12.7% على أساس سنوي في مايو. زادت السعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران الإفريقية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 18.4% على أساس سنوي في شهر مايو، وهي الأقوى بين جميع المناطق. وارتفع الطلب على السوق الإفريقية الآسيوية بنسبة 40.6% مقارنة بشهر مايو 2023، وهو الأداء الأقوى بين جميع الممرات التجارية. زادت السعة في شهر مايو بنسبة 21.4% على أساس سنوي.