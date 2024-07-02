نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... عزت أبو عوف يتصدر تريند محركات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان عزت أبو عوف تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول ذكرى وفاته أمس الاثنين.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ عزت أبو عوف



نشأة عزت أبو عوف

عزت أبو عوف مواليد أغسطس عام 1948، أحب الموسيقى من طفولته واحترف العزف على البيانو، لكن تنفيذا لرغبة والده درس الطب وبعد التخرج زاول المهنة لسنوات، لكن حبه للموسيقى لم يتوقف وكان عضوا في فرق موسيقية، إلى أن قرر أن يترك الطب ويتفرغ لعشقه وحبه.



بداية عزت أبو عوف الفنية



اتجه عام 1992 للتمثيل، وكان أول عمل لهُ أيس كريم في جليم، وتوالت بعد ذلك أعمالهُ السينمائية والتلفازية وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017.



شارك ايضًا في تقديم برامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم، كان أيضًا رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2008، وقدم دورًا بارزًا في إستكمال دورات المهرجان التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر.

ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف.



هو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخريج كلية الطب، ووالد المخرجة مريم أبو عوف وأخو الممثلة مها أبو عوف وقد كانت بدايته هو وأخواته في فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته.



وفاته

توفي يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 عن 70 عامًا، بعد صراع مع المرض

