غدا.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها غدا الأربعاء داخل أحد الفنادق الكبرى بمصاحبة فرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مفاجأة خلال الحفل، حيث سيقدم أغنية جديدة من البومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بإضافة مجموعة من أغانية التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "هيجيلي موجوع، خليني في حضنك، الرك علي النية، قولولة موجوع، إنت إخترت، كان موضوع".

أخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع" التي تم طرحها خلال الأيام الماضية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية.

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان، هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان، هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على إيه، هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه، هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش، معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش، ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش، هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش، مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع، اة ياعيني عشمان قولوله خلصان.