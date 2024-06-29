السعودية تسعد قلوب اليمنيين بهذا الخبر المفاجئ !

الرياض - محمد الاطلسي - نسقت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مع المملكة العربية السعودية، لترتيب أوضاع الحجاج اليمنيين العالقين، بعد أن احتجاز جماعة الحوثي المدعومة من إيران، أربعة طائرات لشركة الخطوط الجوية اليمنية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة في الحكومة الشرعية، مختار الرباش، مساء يوم الخميس، إن الوزارة أجرت تواصلا مع السلطات السعودية من أجل إلغاء خروج الحجاج العالقين.

وبحسب الوكيل الرباش، فإن عدد الحجاج العالقين 1024 حاجًا يمنيا تم ختم جوازاتهم للخروج من الأراضي المقدسة إلى مطار صنعاء لكن جماعة الحوثي احتجزت طائرات النقل الخاصة بهم.

واضاف الرباش أنه تم إرجاع الحجاج العالقين إلى مكة وترتيب مساكن لهم.

ونوه بالتواصل المستمر للقيادة السياسية مع المسؤولين السعوديين لحل مشكلة الحجاج العالقين.

وقال إن جماعة الحوثي، تريد استغلال الشعائر الدينية والحجاج والمواطنين لكسب مصالح والابتزاز الدنيء.

واضاف أن عملية أختطاف الطائرات من قبل جماعة الحوثي ليست بغريبة، فقد دمروا المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم واختطفوا الأئمة والخطباء والمثقفين والإعلامين ورجال الأعمال وغيرهم الكثير.