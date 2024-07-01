ستنصدم!..لن تصدق ما عثر عليه الاطباء في معدة مريض يمني في صنعاء؟..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إجراء مجموعة من الأطباء اليمنيين، عملية جراحية لمريض يمني بأحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "اليمن اليوم"، وطالعه المشهد اليمني، الأطباء في غرفة العمليات، يشقون معدة المريض، ويخرجون من داخلها مجموعة كبيرة من الأقلام.

ووفقا لحديث قائد العملية الجراحية، المتحدث في الفيديو، فإنه تم إخراج 45 قلمًا وسماعتين، من معدة المريض، الذي لم يتضح في أي مستشفى جرى ذلك، أو سبب بلعه لذلك الكم من الأقلام.

ورغم إثارة الفيديو للصدمة، إلا أنه أثار في الوقت ذاته، استياء من أداء الأطباء الذين ظهروا يتحدثون ضاحكين، وساخرين من حالة المريض، بصورة أبعد ما تكون عن المهنية ومعايير الإنسانية وأخلاق المهنة التي تقتضيها الطب.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص يعانون مما يسمى بمتلازمة "بيكا" وهي متلازمة تتسبب للمصابين بها حالة غريبة، إذ يدمنون تناول مواد ليست من بين المواد الغذائية الخاصة بالبشر، كالطين والحجر والبلاستيك على سبيل المثال.