الأرصاد تكشف عن أهم ظاهرة تؤثر بقوة على طقس الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء الجمهورية.





وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وكشفت عن أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.