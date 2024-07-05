فاضل كام إجازة؟.. الحكومة تكشف موعد إجازة عطلة رأس السنة الهجرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الحكومة، مواعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2024، للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك مواعيد بقية الإجازات خلال العام الجاري وذلك بعد حصول الموظفين على آخر إجازة بمناسبة 30 يونيو يوم الأحد الماضي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وكان من المقرر أن يوافق يوم الإثنين المقبل 8 يوليو الجاري، إجازة رأس السنة الهجرية 2024، حيث تكون أول إجازات شهر يوليو الرسمية، حيث أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة قرار بتحديد يوم الخميس المقبل 11 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقررت الحكومة تغيير موعد إجازة رأس السنة الهجرية بدلا من التاريخ الميلادي الموافق الأول من محرم لعام 1446 هجريا، من أجل استمتاع المواطنون والعاملون في الدولة بأيام الإجازة مع إجازات العطلة الأسبوعية لتصل لـ 3 أيام متتالية بالنسبة للعاملين في الحكومة بجميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

إجازات متبقية في عام 2024

وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية جدول الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري 2024، حيث يتبقي 3 إجازات على النحو التالي:

الثلاثاء 23 يوليو 2024: إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024.

الاثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة بمناسبة المولد النبوي 2024.

الأحد 6 أكتوبر 2024: إجازة 6 أكتوبر 2024 “احتفالات نصر أكتوبر.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1446 هجريا، وذلك بعد غروب شمس غدا الجمعة الـ29 من شهر ذو الحجة الجاري الموافق الـ 5 من يوليو، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الجاري 29 يوما وحينها يكون غدا الجمعة هو المتمم للشهر وأن يوم السبت الموافق الـ 6 من يوليو الجاري هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة، وفي حالة عدم ثبوت الرؤية يكون السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم الأحد المقبل 7 يوليو 2024 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1446هـ.