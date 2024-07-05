منصب جديد لإبراهيم نور الدين في لجنة الحكام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – انفرد الإعلامي عبدالناصر زيدان بتولي الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لمنصب مدير فني للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيصدر خلال ساعات. وقال عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس، تم اتخاذ قرار بتولي الحكم الدولي إبراهيم نور الدين منصب مديرا فنيا للجنة الحكام، وسيعلن خلال هذه الساعات. وأضاف، أن هذه الخطو تأخرت كثيرا لتطوير الحكام، وأن إبراهيم نور الدين سيتولى التطوير للحكام المصريين. واختتم، هذه الخطوة تأتي في إطار القرارات الأخيرة التي تصدر تجاه لجنة الحكام خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن إبراهيم نور الدين جدير بهذا المنصب الهام بالنسبة للحكام.

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