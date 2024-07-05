أصالة تشعل الأجواء في ليلة وردة الجزائرية وهذا ما كشفته عنها

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت النجمة السورية أصالة نصري أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها أثناء مشاركتها في حفل ليلة وردة،

حيث وجهت أصالة نصري الاعتذار لجمهورها في حفل ليلة وردة الجزائرية بسبب توترها، إذ طلبت منهم أنا تغادر الحفل وتعود مرة أخرى.

وقالت: "أنا متوترة وخافية من كم المشاعر اللي فيا، وأكتر تاريخ حفظته هو أغاني الست وردة، بعتذر هخرج شوية وهرجع تاني".

أصالة تكشف عن كواليس علاقتها بوردة الجزائرية



وأضافت: "عظيم أني كنت بنت الست وردة، وكنت دائما بقولها أمي وهي تقولي بنتي، ولما عرفتها عرفت أن مفيش غير وردة بس ومفيش زيها، والفنان بيفضل خالد عشان مجموعة أشياء وهي الحب والشغف والإخلاص والتجاوز، وكل هذه التفاصيل أجتمعت في دورة.. عشان كده خالدة".



آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر آخر أعمال أصالة أغنية أمان أمان، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية أمان أمان



أمان، أمان، أمان

أمان، أمان، أمان

أمان، أمان، أمان

أمان، أمان، أمان

أمان، أمان، أمان، أمان

في ليلتِك يا بنت قلبي وضِيا العين

بنتـي وصديقة عمري وأختي وأمّي

بَحَصِّنِـك باِسم اللي أبدع بك الزين

وأقـرا عـليـك آيـات ربّي وأسَـمّـي

في ليلتِك يا بنت قلبي وضِيا العين

بنتـي وصديقة عمري وأختي وأمّي

بَحَصِّنِـك باِسم اللي أبدع بك الزين

وأقـرا عـليـك آيـات ربّي وأسَـمّـي

يا شـام وإنت مقبلـة برِقـة ولين

هاتي الصبـاح بنور وجهِك وعِـمِّي

ما إنت على الأرض إنت بعروقي تمشين

ما بين نبض القلب مسراك ودَمّي

بنتـي وصديقة عمري وأختي وأمّي

كبر السماء والأرض وما بينها البيـن

مبروك وروحي إتـقولها قبـل فَـمّي

لِك يـا عروسٍ لو نِظر عينـي تبـغين

قِـلـت آمِـري يا عيون ماما وسَـمّـي

كبر السماء والأرض وما بينها البيـن

مبروك وروحي إتـقولها قبـل فَـمّي

لِك يـا عروسٍ لو نِظر عينـي تبـغين

قِـلـت آمِـري يا عيون صولا وسَـمّـي

وإن شِفت ضحكتك اللي مدري إلى الحين

هي ضِحكة ولا وَصـفـة لعلاج هَـمّي

عليك أقول لعيني سَمِّي من العين

ويا روحي، روحي وإحرسيها وضُمّي

في ليلتِك يا بنت قلبي وضِيا العين

بنتـي وصديقة عمري وأختي وأمّي

بَحَصِّنِـك باِسم اللي أبدع بك الزين

وأقـرا عـليـك آيـات ربّي وأسَـمّـي

بنتـي وصديقة عمري وأختي وأمّي

ربي يـتَـمِّـم فرحِتِـك قولي آميـن

اللي بـأمـره كِـلّ شـّي يـتـِمّـي

ويجمعك مع أحمد على الحب قلبين

ذاك اللي كلما شِفتـْه قلبي يسَمّي

ربي يـتَـمِّـم فرحِتِـك قولي آميـن

اللي بـأمـره كِـلّ شـّي يـتـِمّـي

