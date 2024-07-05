نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم من حفل ليلة وردة: السعودية غيرت معالم الفن العربي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هئية الترفيه السعودية، مؤكدة أن المملكة غيرت معالم الفن العربي.

وقالت نانسي عجرم: "بعد كل حفلة وليلة تكريم بالسعودية بنقول ماذا بعد، ونرجع نشوف أن الليلة الجديدة بتنافس السابقة واللي بعدها، هئية الترفيه بالمملكة غيرت معالم الفن في عالمنا ووطنا العربي، شكرا المستشار تركي آل الشيخ وشكرا لهيئة الترفيه".



آخر أعمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم أغنية مقسوم، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية مقسوم



ياما ناس بتلِم فلوس وناس في الحب تشيل

تعمل من الحب كنوز وساعات فيه قلب بخيل

وأنا قلبي مابيحوّش لو أفلّس يوم معلش

يضحك أو يقلب وش أو ليلة يبات مهموم

لا فرح ولا حزن يدوم سيب نفسك للمقسوم

لو رتم الدنيا تقيل يبقى تعلي المقسوم

لا فرح ولا حزن يدوم سيب نفسك للمقسوم

لو رتم الدنيا ثقيل يبقى تعلي المقسوم

أنا هادية بس ساعات بتزغز قلبي حاجات

يا تودي تبات ونبات يا ساعات ولا ليها لزوم



وأنا قلبي يحب يطير كييف لف ومشاوير

بيقفّل كل سباق يطلع أول وآخير

لا فرح ولا حزن يدوم سيب نفسك للمقسوم



لو رتم الدنيا تقيل يبقى تعلي المقسوم

لا فرح ولا حزن يدوم سيب نفسك للمقسوم



لو رتم الدنيا ثقيل يبقى تعلي المقسوم

لالالالالالالا، لالالالالالالا

لالالالالالا، لالالالالالالالا

لالالالالالا، لالالالالالالالا

لالالالالالا، لالالالالالالالا

