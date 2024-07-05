وسط انتقادات أوروبية.. رئيس وزراء المجر يزور هذه الدولة خلال أيام

بدأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس زيارة إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد مرور أيام قليلة على زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.





وأفادت شبكة "يورو أكتيف" المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي أن زيارة أوربان إلى روسيا أثارت انتقادات شديدة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودبلوماسييه. ومن المتوقع أن يرافقه وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو في زيارته لموسكو.

عند وصوله إلى كييف يوم الثلاثاء، أعلن أوربان عبر حسابه على "فيسبوك" أن "هدف الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي هو المساهمة في حل التحديات التي تواجه الاتحاد، ولهذا السبب كانت أولى زياراتي بعد تولي الرئاسة إلى كييف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي افتتح الأسبوع الماضي محادثات عضوية رسمية مع أوكرانيا خلال قمته في بروكسل، مما منح أوكرانيا دعمًا معنويًا كبيرًا، رغم أن الطريق لا يزال طويلًا وصعبًا قبل أن تتمكن من الانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

وكان أوربان التقى مع بوتين آخر مرة في بكين في أكتوبر 2023 خلال منتدى الحزام والطريق، فيما تبرز زيارة رئيس الوزراء المجري إلى موسكو بعد أيام قليلة من زيارته لكييف حرصه على الحفاظ على علاقاته مع روسيا، حسبما أفادت "يورو أكتيف".

ودائمًا ما يدافع أوربان عن علاقاته مع روسيا، مشيرًا إلى أن الحوار ضروري حتى في أوقات النزاع، كما وتشير المجر بشكل متكرر إلى اعتمادها الكبير على الطاقة الروسية، مما يجعلها غير مهتمة بالصراعات، ومع ذلك، وعلى مدى أربعة عشر عامًا في السلطة، لم يقم أوربان بالكثير للحد من هذا الاعتماد على روسيا.

في رد فعل مباشر على زيارة أوربان، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن انتقاده، مشيرًا إلى أن "الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ليس لديها تفويض للتعامل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن موقف المجلس الأوروبي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية واضح، وأنه لا يمكن إجراء أي مناقشات حول أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا.

كما ذكر دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي أن أوربان لم يبلغ أي من مؤسسات الاتحاد بشأن زيارته إلى موسكو.

وقال الدبلوماسي: "كانت هناك محاولات عديدة لإقامة اتصال والتأكد من التقارير بشأن زيارة رئيس الوزراء المجري المحتملة لروسيا، ولكن لم تنجح هذه المحاولات. ولو كان أوربان طلب المشورة، لكان قد نصح بشدة بعدم القيام بمثل هذه الزيارة".

وأدان العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الزيارة، قائلين إنها "تتناقض بشكل واضح مع الخط السياسي الحالي للاتحاد الأوروبي، وتعرض وحدة الاتحاد الأوروبي للخطر".

وفي هذا السياق، قال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: "إنه اليوم الرابع فقط من الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، وأوربان يلتقي بوتين"، مما يعكس القلق الكبير داخل الاتحاد الأوروبي تجاه هذه الخطوة.