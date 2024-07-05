نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. "الصحفيين" تعقد اجتماعًا لوضع ترشيحاتها لعضوية الهيئات الصحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا طارئًا السبت المقبل، بعد تقدّم عدد من الأعضاء بعقد اجتماع طارئ.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، ترشيحات النقابة بشأن عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك وفقًا للقوانين المُنظّمة.

أنباء حول التغييرات الصحفية

وكانت قد تداولت أنباء حول اختيار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ليكون رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

وتداولت أنباء حول وقوع الاختيار على الإعلامي والنائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ليكون رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا لحسين زين، وتجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

وقالت مصادر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن ما تم تداوله أنباء حتى الآن، وإن كانت تلك الأسماء هي الأقرب للاختيار في تلك المناصب، ومن الترشيحات الأكثر قربًا في التغييرات الصحفية والإعلامية المُنتظرة.