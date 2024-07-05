حسم الجدل.. حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من الشهر الجاري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهرت في الساعات الأخيرة شائعات تتحدث عن وجود زيادة تقدر بنحو 100 جنيه على بطاقات التموين، وذلك من أجل استخدامها في شراء السلع التموينية خلال شهر يوليو المقبل، ومع تزايد تلك الشائعات وخاصة بين محدودي الدخل، كان لابد من أن يخرج مصدر رسمي لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام ويكشف ما إذا كان هذا الأمر صحيح أم أنها مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين

قالت المصادر الرسمية بأنه لا يوجد أي قرارات قد صدرت بخصوص إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدة بأن هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح من قبل، بأن الوزارة لم تعلن عن أي قرارات جديدة تخص زيادة الدعم على البطاقة التموينية.

وأوضح الوزير، بأنه في حال اتخاذ مثل هذه القرارات، فسيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات والقنوات الرسمية للوزارة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة بأنها مستمرة في تقديم الدعم للملايين من مستحقيه داخل مصر، وذلك من خلال برامج الدعم المختلفة، وهذا بجانب توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة ولا تقبل المنافسة من خلال كافة منافذها المنتشرة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات من خلال مصادرها الرسمية فقط، والابتعاد عن الصفحات التي تهدف لإثارة الجدل والبلبلة.