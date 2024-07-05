زيزو: على استعداد للقتال من أجل مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – عبر أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بعد انضمامه إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

وستنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة الموافق 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس المقبل.

ونشر زيزو عبر حسابه على فيس بوك قائلا “يشرفني أن أكون جزءًا من الرحلة الأولمبية. على استعداد للقتال من أجل مصر وجعل أمتنا فخورة”.

وشهدت قائمة المنتخب الأولمبي تواجد 23 لاعبًا بينهم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد المنتخب الأولمبي في المجموعة التي تضم كلًا من إسبانيا وأوزبكستان بالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان.

وفى سياق متصل علّق محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر على انضمامه لقائمة الفريق الأوليمبي التي ستشارك في أوليمبياد باريس 2024 نهاية الشهر الجاري.

وستنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة الموافق 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب الأوليمبي تواجد 23 لاعبًا بينهم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو.

وأعرب محمد النني عن سعادته بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبي، حيث نشر عبر حسابه على منصة “إكس”: “لا يوجد كلام كاف يعبر عن فرحتي باختياري للانضمام لقائمة منتخب بلدي الأولميبي المشارك في أولمبياد باريس”.

وأضاف: “أنال شرف المشاركة مع المنتخب الأولمبي للمرة الثانية في مسيرتي يارب يقدرنا نقدم أداء يليق بمصر ويشرفها”.

ويتواجد المنتخب الأوليمبي في المجموعة التي تضم كلًا من إسبانيا وأوزبكستان بالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان.