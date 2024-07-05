العالم اليوم - أول قمة تجمع قادة الأنظمة العسكرية في "دول الساحل"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 05:30 صباحاً - يجتمع قادة الأنظمة العسكرية التي انبثقت من انقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، للمرة الأولى السبت في نيامي، في إطار قمة تحالف دول الساحل الذي أنشأوه في سبتمبر الماضي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية الخميس.

وقالت سلطات نيامي في بيان مقتضب بثته الإذاعة العامة "تستضيف بلادنا القمة الأولى لقادة بلدان تحالف دول الساحل، بوركينا ومالي والنيجر، السبت 6 يوليو". ويستقبل الجنرال النيجري عبد الرحمن تياني الجمعة قائد النظام العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري ورئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا. ويُعقد هذا الاجتماع عشية قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي أعلنت بلدان الساحل الثلاثة انسحابها منها في يناير. وتحالف دول الساحل هو تعاون اقتصادي ودفاعي بين ثلاثة أنظمة اتخذت موقفا معاديا لفرنسا ودول غربية أخرى وتحولت إلى شركاء آخرين مثل روسيا وتركيا وإيران.

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