نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الجديدة 2024، تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد بحكومة مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المواطنون بفارغ الصبر حلف يمين الحكومة الجديدة، منتظرين منهم تقديم أفضل الخدمات التى تساعد المواطن بشكل كبير في حياته، وكما تبين من خلال ما أذاعتة وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء، أسماء الوزراء الجدد بالتشكيل الوزاري بحكومة مدبولي الجديدة 2024، كما سيشهد تغيير عدد كبير من الوزراء والإبقاء على البعض ودمج وزارات.

التشكيل الوزاري الجديد 2024

أسماء أبرز الوزراء الراحلين عن الحكومة، وأسماء الوزراء الذين سيحلون مكانهم في التشكيل الوزاري الجديد، المقرر إعلانه غدًا الأربعاء.

ويوجد تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وأن حقائب «التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي، في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها».

كما أنه سيتم تغيير حقائب «البترول والكهرباء والإسكان».

كامل الوزير نائب رئيس الوزراء

تم ترشح الفريق كامل الوزير، لمنصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل.

ومن جانبه ترشح المهندس شريف الشربيني، لتولي وزارة الإسكان والمرافق العامة، وهو شاب تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وترشح سامح الحفني لحقيبة الطيران، وترشح الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم، وترشح اللواء عبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية.

كما تبين من خلال الإعلام دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط.

وتم ترشح الدكتور شريف فاروق، لتولي وزارة التموين والتجارية الداخلية، وترشح الدكتور محمود عصمت، لتولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وترشح الدكتورة مايا مرسي، لتولي وزارة التضامن الاجتماعي.

وأيضًا ترشح حسن الخطيب، لتولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وترشح الدكتور أسامة الأزهري، لتولي وزارة الأوقاف، كما ترشح الدكتور أحمد كوجاك، لتولي وزارة المالية، وترشح المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتم ترشح المستشار عدنان الفنجري، لتولي وزارة العدل، وترشح كريم بدوي لتولي وزارة البترول والثروة المعدنية، كما ترشح الدكتور بدر عبد العاطي لتولي وزارة الخارجية، وترشح علاء فاروق، لتولي حقيبة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتقدم لكم (بوابة دوت الخليج الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة دوت الخليج الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.