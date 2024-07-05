عودة ميسي.. تشكيل الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في كوبا أمريكا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – كتبت – هند عواد:
يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور، في الرابعة صباح اليوم الجمعة، في إطار منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، في مباراة تُقام على ملعب “إن آر جي ستاديوم” في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
تأهل منتخب الأرجنتين إلى هذا الدور عقب حصد العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.
يقود هجوم الأرجنتين ضد الإكوادور، ليونيل ميسي العائد من الإصابة والذي لم يشارك في المباراة السابقة وجلس على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى الثنائي لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.
وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اختياراته لخوض اللقاء كالآتي:
حراسة المرمى، إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع:ط، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو،
ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو
خط الوسط، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، رودريجو دي بول
خط الهجوم، ليونيل ميسي، نيكو جونزاليس، لاوتارو مارتينيز
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