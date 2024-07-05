عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: مؤتمر رئيس الوزراء مبنى على الأمن القومى وبناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مبنى على الحفاظ على الأمن القومى وبناء الإنسان والتطور التكنولوجي ، والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام المواطن من قبل الوزراء الجدد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن العشر سنوات الماضية أجري فيها العديد من التغير الوزاري، ولكن نحن على بعد خطوات على جنى ثمار العشر سنوات الماضية .

وتابع أن ما صرح به رئيس الوزراء تؤكد جدية الدولة المصرية للدعم الكامل للمواطن المصري، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك تنسيق من الحكومة مع الإعلام لمعرفة المواطن ما تقوم به الحكومة من مشروعات لأنه أمر هام لمعرفة المواطن الأوضاع الحقيقة للدولة.