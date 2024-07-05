دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس يعسكر بـمنتخب الناشئين في مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم الجمعة تجمع منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 ، بقائمة تضم 30 لاعبا تحت قيادة أحمد الكأس المدير الفني، في معسكر تدريبي يقام في مشروع الهدف.

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ووصل رصيد أحفاد الفراعنة لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.

واستقر أحمد الكاس، على انطلاق معسكر مزدوجي الجنسية يوم 10 من شهر يوليو الجاري، حيث عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية من أجل مشاهدة بعض اللاعبين المحترفين قبل أن يتم الاستقرار على مجموعة بعينها من أجل رؤيتهم في التدريبات والمباريات.

ويضم المعسكر: “حمزة الدجوي – بلال عطية – حمزة عبدالكريم – مهند الشامي – عمرو العدوي – نور أشرف – محمد شريف – أدهم فريد – عبدالعزيز الزغبي – عبدالرحمن مدبولي – محمد أنس – أنس رشدي – محمد طارق – عمر ياسر – صلاح محمود – محمد إيهاب – محمد صميد – علي محمد – أحمد إيهاب – كريم جمعة – علي خميس -عمرو محمد – محمد طارق – محمد جابر – حسن عماد – باسل مدحت – سيف رفعت – سيف الجبالي – إبراهيم النجعاوي – عماد تامر”.