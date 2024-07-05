نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| أروى جودة: تمنيت أن تجمعني أعمالًا أخرى مع الراحل مصطفى درويش بعد "حرب نفسية" لكن القدر صعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أروى جودة كواليس تصويرها مع الفنان الراحل مصطفي درويش من خلال مسلسل "حرب نفسية" الذي يتم عرضة كل يوم الأربعاء عبر المنصة الإلكترونية.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "كان مصطفي درويش دعمًا بمجرد أن تتعرفي عليه وضهر، ويُطمئنك دائمًا ويكون خدومًا وجديًا وتعتمدي عليه، وكان شخص له حضور قوي وشخصية قوية ايضا، وممثل شاطر".

وتابعت أروى: "وكنا نتمني ان نتعاون في عمل ثاني، ونأمل أن يجمعنا عمل أخر في أخر يوم تصوير في المسلسل، ولكن القضاء والقدر لا يمكن التنبؤ بهما، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنحنا الصبر والسلوان.

وعن إختيارها في الشخصيات وتدخلها في سيناريو العمل قالت "جودة": "لم أتدخل في إختيار السيناريو أو الممثلين، ولكن يمكنني أن أقترح أفكارًا أو جملًا تريحني أكثر، ولكنني لا أفرض رأيي في الأمور مثل هذه".

أحداث مسلسل حرب نفسية

وتدور أحداث المسلسل هو رحلة بحث وهروب من خلال أحداث مشوقة يستمر خلالها "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة وعلاقة جمانة وشهد بها.

أبطال مسلسل حرب نفسية

ومسلسل حرب نفسية من بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.