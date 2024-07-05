دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. مواجهتان مثيرتان جمعتا الفراعنة وموريتانيا عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

ضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره الموريتاني في مواجهة عربية خالصة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد سحب القرعة ظهر اليوم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ومن المقرر أن يتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.

مواجهات منتخب مصر أمام موريتانيا.

على صعيد المواجهات المباشرة بين المنتخبين، واجه منتخب مصر نظيره الموريتاني في مباراتين سابقتين، كانا في تصفيات أمم إفريقيا لعام 2008، إذ نجح الفراعنة في الفوز بالمباراة الأولى بثلاثية دون رد، قبل التعادل في المواجهة الثانية بهدف لكل فريق.