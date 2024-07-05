دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضع الرتوش الأخيرة على تجديد عقد الديب والغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – يضع مسئولو نادي الاتحاد السكندري الرتوش النهائية على ملف تجديد عقد الثنائي كريم الديب وخالد الغندور لاعبي زعيم الثغر، خاصة أن عقديهما ينتهى مع زعيم الثغر في نهاية الموسم الحالي، ويرغب مسئولو النادي في الحفاظ عليهما كونهما من كباتن الفريق ومن عناصر الخبرة مع سيد البلد.

ويرغب الاتحاد في تجديد عقد الديب والغندور باعتبارهما من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف الفريق ومن الركائز الأساسية مع زعيم الثغر، وينالان ثقة الأجهزة الفنية التي تتعاقب على تدريب سيد البلد.

وأبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري استياءه من المستوى التحكيمي في الدوري المصري، مطالبا بتطبيق العدالة على جميع الفريق.

وانتقد مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: “أنا كرئيس نادي أطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاباتي، ولم أستفد شيئا من معاقبة الحكام بعد تعرضي للظلم”.

وأوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري أن فريقه لا يطالب سوى بالحصول على حقه، والتعامل مع النادي بشكل احترافي من القائمين على المنظومة الرياضية.

وأكد مصيلحي أن فريقه تعرض للظلم في مباراة السبت بعد اللقطة المثيرة للجدل التي احتسبت على مهاجم الفريق مابولولو.