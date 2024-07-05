نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي لم يصل له خطابات رسمية لاستدعاء لاعبيه للأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن حقيقة استدعاء الاتحاد ومنتخب مصر الأولمبي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأزمة اختيار القائمة النهائية استعدادا لمعسكر يوليو قبل السفر لأولمبياد باريس.

مفاجأة.. الأهلي لم يصل له خطابات رسمية لاستدعاء لاعبيه للأولمبياد

وقال الخطيب في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "كل الأخبار المتداولة بالأيام الأخيرة حول رفض أندية محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وحجازي ومصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم وإمام عاشور وبيراميدز ضمهم لمنتخب مصر لخوض أولمبياد باريس".

وتابع: "هل يصح أن تختار القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي قبل سفرك بيومان أو ثلاثة وتتذكر أنك بحاجة لهذه المراكز واللاعبين بالطبع هذا خطأ الجهاز الفني بقيادة ميكالي ولم يصل أي خطابات رسمية للأهلي سوى لطلب ثلاث لاعبين فقط تحت السن".

واختتم حديثه: "كان يجب على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي أن يقول احتياجاته بالمراكز واللاعبين فوق السن بدري وقبل بداية الدوري وكلنا نعلم فوق كل شئ ولكن وأؤكد لك أنهم لم يطلبوا عبدالمنعم وعاشور من الأهلي مطلقا".