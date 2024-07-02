العالم اليوم - حالتها "خطرة".. تعرض لونا الشبل مستشارة بشار الأسد لحادث سير

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:21 مساءً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بتعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير في العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد لـ"دوت الخليج" إنه تم نقل لونا الشبل إلى المستشفى الشامي في دمشق. ووصف حالتها بـ"الخطيرة". وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بيان رسمي لتأكيد الحادث أو الكشف عن الحالة الصحية لمستشارة الرئيس السوري.

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